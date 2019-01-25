"Спартак" оштрафован за поведение своих болельщиков в первом кубковом матче с "Уралом"

25 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Населению готовят новое пенсионное одурачивание

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Спорт Свердловская область Центральный ФО В России

"Спартак" оштрафован за поведение своих болельщиков в первом кубковом матче с "Уралом"

24 января в Доме футбола в Москве состоялось очередное заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза. Среди прочего на нем были рассмотрены эпизоды из первого матча Кубка России между "Спартаком" и "Уралом".
Читайте также:

Напомним, встреча, которая прошла в декабре в Москве, завершилась вничью. Таким образом, все решится в ответной игре в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в РФС, за использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий во время кубкового матча "Спартак" - "Урал" без бросания на трибуны, поле и прилегающую территорию принято решение оштрафовать столичный клуб на 120 тыс. руб. К екатеринбургской команде никаких санкций применено не будет.

Напомним, недавно стало известно, что ответный матч этих соперников в уральской столице перенесли с февраля на март.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Спартак" оштрафован за поведение своих болельщиков в первом кубковом матче с "Уралом"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Спартак, Урал, болельщики, штраф



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 10.01.2019 15:10 Мск Ответный матч "Урала" и "Спартака" в Кубке России перенесут "на более благоприятный срок"
Ранее 06.12.2018 08:03 Мск Все решится в Екатеринбурге: "Спартак" и "Урал" не выявили победителя в первом четвертьфинале Кубка России
Ранее 04.12.2018 10:50 Мск Первый кубковый матч "Спартака" и "Урала" рассудит арбитр из Петербурга
Ранее 03.12.2018 14:55 Мск Футболисты "Урала" будут готовиться к матчу со "Спартаком" в Краснодаре
Ранее 20.11.2018 11:14 Мск Названо точное время первого кубкового матча между "Спартаком" и "Уралом"
Ранее 16.11.2018 13:45 Мск Первый кубковый матч между "Спартаком" и "Уралом" состоится 5 декабря
Ранее 08.11.2018 13:53 Мск "Спартак" проведет кубковый матч с "Уралом" без зрителей по решению РФС
Ранее 07.11.2018 14:20 Мск Первый матч со "Спартаком" в Кубке России "Урал" проведет в гостях
Ранее 02.11.2018 07:47 Мск "Урал" в Кубке России проведет двухматчевую дуэль с московским "Спартаком"
Ранее 01.11.2018 07:53 Мск "Урал" вышел в четвертьфинал Кубка России, в дополнительное время одолев "Нижний Новгород"
Ранее 12.10.2018 13:48 Мск Стали известны даты почти всех матчей 1/8 финала Кубка России по футболу
Ранее 03.10.2018 15:03 Мск РФС объяснил, почему "Урал" не участвовал в жеребьевке хозяев полей в 1/8 финала Кубка России
Ранее 27.09.2018 07:41 Мск Соперником "Урала" в 1/8 финала Кубка России стал ФК "Нижний Новгород"
Ранее 26.09.2018 07:57 Мск "Урал" вышел в 1/8 финала Кубка России по футболу, одолев в гостях "Нефтехимик"
Ранее 25.09.2018 12:05 Мск "Урал" сыграет с "Нефтехимиком" в Кубке России без своих лидеров
Ранее 21.09.2018 13:10 Мск "Урал" и "Нефтехимик" в Кубке России рассудит арбитр из Нижнего Новгорода
Ранее 07.09.2018 15:45 Мск Почти все матчи 1/16 финала Кубка России по футболу будут сыграны в конце сентября
Ранее 24.08.2018 13:26 Мск "Урал" поборется с "Нефтехимиком" в 1/16 финала Кубка России по футболу

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Считаете ли вы новый мусорный тариф справедливым?

Результаты 43

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети