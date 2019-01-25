"Спартак" оштрафован за поведение своих болельщиков в первом кубковом матче с "Уралом"

24 января в Доме футбола в Москве состоялось очередное заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза. Среди прочего на нем были рассмотрены эпизоды из первого матча Кубка России между "Спартаком" и "Уралом".

Напомним, встреча, которая прошла в декабре в Москве, завершилась вничью. Таким образом, все решится в ответной игре в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в РФС, за использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий во время кубкового матча "Спартак" - "Урал" без бросания на трибуны, поле и прилегающую территорию принято решение оштрафовать столичный клуб на 120 тыс. руб. К екатеринбургской команде никаких санкций применено не будет.

Напомним, недавно стало известно, что ответный матч этих соперников в уральской столице перенесли с февраля на март.