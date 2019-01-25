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Происшествия Приволжский ФО Пермский край

Остался без изменений приговор по делу о смерти солдата-срочника на пермской авиабазе

Приволжский окружной военный суд рассмотрел апелляцию на приговор Рамазану Магомедову по делу о самоубийстве южноуральского военнослужащего на авиабазе посёлка Сокол, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, тело солдата-срочника нашли 5 января 2018 г. в казарме батальона аэродромно-технического обеспечения. В Центральном военном округе опровергли информацию о возможном избиении погибшего. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский распорядился помочь семье солдата. Пермяки провели пикет, требуя честного расследования дела. Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков назвал мероприятие пиаром местных жителей.

Суд признал сослуживца погибшего, Рамазана Магомедова, виновным в нарушении уставных отношений, повлекшем тяжелые последствия, и наказал его четырьмя годами колонии общего режима. Вышестоящая инстанция оставила вердикт в силе, сообщили Накануне.RU в суде.

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Остался без изменений приговор по делу о смерти солдата-срочника на пермской авиабазе

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Теги: армия, авиабаза, солдат, срочник, суд



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