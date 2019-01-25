Школьник из Саратова ранил своего приятеля из пневматического пистолета

В Саратове школьник выстрели в своего 16-летнего приятеля из пневматического пистолета, сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной прокуратуры.

Инцидент произошел 24 января возле одного из лицеев города. Один из подростков выстрелил из пневматики в ногу другого.

Оружие школьник купил в интернете. Возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои).

Ранее сообщалось, что в поселке Абалаково Красноярского края ученик девятого класса, находясь возле школы, совершил несколько выстрелов из ружья.

В саму школу зайти ему не удалось, никто из учеников не пострадал. Следователи СКР работают на месте происшествия, опрашивают школьника, его одноклассников и учителей.