Кавказская свадьба? Компания тюменцев прокатилась по городу с оружием

В Тюмени компания молодых людей проехалась по городу с оружием в руках. Сотрудники ГИБДД начали проверку, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Видео, на котором несколько тюменцев катаются по городу с оружием, опубликовал в соцсетях тюменец Артём Т. На нём – подготовка к поездке и небольшой её фрагмент. Он подписал ролик так: "Когда нет денег на автобус".

Пресс-секретарь областного управления ГИБДД Анжела Борисова рассказала Накануне.RU, что началась проверка из-за нарушения правил перевозки людей в машине и законности использования во время поездки оружия.

Напомним, ранее этот же тюменец решил отметить победу Хабиба Нурмагомедова над Конором МакГрегором прыжком в фонтан торгового центра "Кристалл". Он искупался в фонтане в одних шортах и выложил видео в соцсети.