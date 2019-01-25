ГИБДД обратилась к свердловчанам в связи с сильным снегопадом в регионе

Госавтоинспекция обратилась к жителям Свердловской области в связи с ухудшением погодных условий. Из-за сильной метели и снегопада участникам дорожного движения рекомендуют быть предельно внимательными, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального Управления ГИБДД.

Водителей призывают выбирать скорость движения с учетом погодных условий и состояния дороги, а также соблюдать безопасную дистанцию и исключить опасные маневры.

Неопытным водителям ГИБДД рекомендует отказаться от дальних поездок на автомобиле и дождаться улучшения погоды.

По информации Уральского гидрометцентра, в выходные в Свердловской области будет облачно с прояснениями, а ночью пойдет небольшой, местами умеренный снег, на севере региона ожидаются метели. Температура воздуха днем 26 и 27 января составит 16 -18 градусов ниже нуля.