На 62-ом этаже башни "Москва-Сити" вспыхнули жировые отложения

Пожар произошел в башне "Восток" комплекса "Федерация", входящего в состав "Москва-Сити".

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Москве, около 12 часов дня поступило сообщение о задымлении по адресу: Пресненская наб, д. 12.

По данным ведомства, на 62 этаже произошла вспышка жировых отложений без последующего горения. О пострадавших не сообщалось.

В апреле более трех сотен человек эвакуировали из башни "Око" в комплексе "Москва-сити" из-за задымления.

Ранее эвакуировать пришлось "Афимолл-сити" – торговый центр, который также входит в комплекс Москва-сити. Тогда тревога оказалась ложной – за пожар приняли дым с кухни одного из ресторанов.