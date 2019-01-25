25 Января 2019
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Происшествия Центральный ФО В России

На 62-ом этаже башни "Москва-Сити" вспыхнули жировые отложения

Пожар произошел в башне "Восток" комплекса "Федерация", входящего в состав "Москва-Сити".

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Москве, около 12 часов дня поступило сообщение о задымлении по адресу: Пресненская наб, д. 12.

пожар в Москва-сити(2019)|Фото: vk.com/moscowtop1, Дмитрий Удалов

По данным ведомства, на 62 этаже произошла вспышка жировых отложений без последующего горения. О пострадавших не сообщалось.

пожар в Москва-сити(2019)|Фото: vk.com/moscowtop1, Дмитрий Удалов

В апреле более трех сотен человек эвакуировали из башни "Око" в комплексе "Москва-сити" из-за задымления.

Ранее эвакуировать пришлось "Афимолл-сити" – торговый центр, который также входит в комплекс Москва-сити. Тогда тревога оказалась ложной – за пожар приняли дым с кухни одного из ресторанов.

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На 62-ом этаже башни "Москва-Сити" вспыхнули жировые отложения

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Теги: москва-сити, пожар, федерация



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