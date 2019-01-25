"Макарошки-макарошки": стало известно, чем кормят школьников в Кузбассе, где дети падают в обмороки

Следователи проверяют качество еды в школах Кузбасса, где дети падают в голодные обмороки.

Напомним, проблемы с питанием возникли у ребят из малообеспеченных семей. Как заявил уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын, обмороки случаются с учениками сельских школ и детьми, которых привозят из отдаленных поселков.

Также в Сети появилось видео, где показаны подозрительные макароны, которые детям якобы давали в школе №10 в Юрге. Одна из девочек, комментируя еду, сравнила ее с кормом для собак.

Как сообщили Накануне.RU в региональном Следственном комитете, в ведомстве провели свою проверку и уже установили учебное заведение, в котором было снято видео. В ближайшее время будет осмотрено помещение школьной столовой, а также истребованы сведения из медучреждений города об обращениях подростков по поводу пищевых отравлений после питания в ней.

Следователи работают с администрацией учебного заведения и опрашивают учеников.

Примечательно, что "Регион-42", изначально опубликовавший видео, затем удалил его из своего аккаунта. Однако пользователи Сети успели возмутиться таким школьным питанием, пишет Infox.ru.

Напомним, детского омбудсмена, заявившего о голодных обмороках, также вызвали на допрос в СКР.