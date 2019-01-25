На Уралвагонзаводе разработана комплексная программа по профориентации детей и молодежи

На Уралвагонзаводе разработали комплексную программу по профориентации детей и молодежи, реализовать которую планируется в течение трех последних лет - с 2018 по 2021 год, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УВЗ.

В планах снизить текучесть среди молодых специалистов в период первого трудового года, а также увеличить долю выпускников школ, поступивших в техникумы и вуз (участников программы), увеличить долю трудоустроенных выпускников по полученной технической специальности.

"К 2021 году больше студентов будут задействованы в конкурсах профессионального мастерства, научно-практических конференциях молодых специалистов, проводимых Уралвагонзаводом", - поясняют на предприятии.

В частности, дети младшего школьного возраста в рамках программы расширят свой кругозор в области существующих профессий через викторины, конкурсы рисунков, моделирование и конструирование реальных и придуманных объектов. Учащиеся 5-7 классов смогут посетить занятия в кружках технического творчества и принять участие в экскурсиях на производство, где можно будет встретиться с интересными людьми - рабочими, инженерами, руководителями производства. Для ребят из 8-9 классов тоже организованы экскурсии на производство, а также в техникумы и институты, осуществляющие подготовку рабочих по различным специальностям. Для выпускников и родителей предусмотрена индивидуальная работа по вопросам профессионального выбора, где продемонстрируют преимущества той или иной профессии.