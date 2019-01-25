Прокуратура разберется с властями ХМАО из-за охраны природных парков "Нумто" и "Кондинские озёра"

По требованию Генеральной прокуратуры появятся положения об охранных зонах природных парков "Кондинские озёра", "Нумто" и "Самаровский Чугас", передаёт корреспондент Накануне.RU.

В Югре – 25 особо охраняемых природных территорий (ООПТ) общей площадью 2,7 млн га. Из них пять – федерального значения, 18 – регионального и два – местного. Проверка нашла нарушения исполнения законов о таких территориях в работе окружного департамента недропользования и природных ресурсов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

В частности, власти бездействуют при установке охранных зон природных парков и памятников регионального значения, незаконно распоряжаются лесными участками ООПТ. Также речь идёт о том, что администрации территорий, природопользователи и иные организации, осуществляющие хозяйственную деятельность на таких территориях, в своём труде не руководствуются законом.

По итогам проверки вынесены несколько судебных решений. Во-первых, департамент должен создать проекты положений об охранных зонах природных парков "Кондинские озера", "Нумто" и "Самаровский Чугас". Во-вторых, прокуратура оспорила отдельные положения лесохозяйственных регламентов Самаровского, Октябрьского и Советского лесничеств, которыми участки в границах ООПТ незаконно отнесли к эксплуатационным лесам.

Недостатки госпожнадзора в лесах на землях ООПТ нашли в работе окружного управления Росприроднадзора. Нарушения в хозяйственной деятельности в границах особо охраняемых территорий допустили и компании. Так, по требованию природоохранного прокурора "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" повышен класс опасности производственных объектов, размещенных в границах природного парка регионального значения "Кондинские озера".