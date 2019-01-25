В китайском торговом центре произошла серия взрывов
В одном из торговых центров города Чанчунь на северо-востоке Китая произошла серия взрывов.
Как передаёт South China Morning Post, пострадал тридцатый этаж здания Wanda Shopping Plaza.
На данный момент известно об одном погибшем и раненом, на месте происшествия ведётся разбор завалов.
По данным "Синьлан синьвэнь", другой взрыв произошёл на парковке того же ТЦ.
По данным фактам китайскими силовиками возбуждено уголовное дело и ведётся расследование.