В китайском торговом центре произошла серия взрывов

В одном из торговых центров города Чанчунь на северо-востоке Китая произошла серия взрывов.

Как передаёт South China Morning Post, пострадал тридцатый этаж здания Wanda Shopping Plaza.

На данный момент известно об одном погибшем и раненом, на месте происшествия ведётся разбор завалов.

По данным "Синьлан синьвэнь", другой взрыв произошёл на парковке того же ТЦ.

По данным фактам китайскими силовиками возбуждено уголовное дело и ведётся расследование.