Греческая полиция задержала более ста человек за беспорядки в центре Афин

Полиция задержала не менее 133 человек во время митинга против соглашения о переименовании Македонии возле парламента Греции в Афинах.

Арестованы 10 членов ультраправых организаций, пишет "Коммерсант" со ссылкой на местное агентство новостей АМНА.

Беспорядки начались 24 января вечером. Группа протестующих стала бросать камни и файеры в полицейских. Полиция в ответ применила слезоточивый газ. 25 января ожидается продолжение митингов.

Тем временем, греческий парламент отложил голосование по вопросу соглашения с Македонией после трех дней дебатов, передает Regnum.

Переименование Македонии стало одним из условий для заключения соглашения с Грецией, которое, в свою очередь, станет пропуском для Скопье в НАТО и Евросоюз.

Афины до сих пор блокируют вступление своего северного соседа в эти структуры, считая, что его название не связано с исторической Македонией.

Напомним, всенародное голосование о переименовании балканской республики в Северную Македонию состоялось 30 сентября.