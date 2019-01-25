25 Января 2019
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Происшествия Челябинская область

Директора Магнитогорского цирка признали виновным в получении взятки и в присвоении имущества

Директору Магнитогорского цирка Олегу Хотиму огласили приговор. Его признали виновным в получении взятки и присвоении имущества.

24 января прошлого года в Челябинске Хотим получил 150 тыс. рублей от представителя фирмы за заключение договора на оказание транспортных услуг на сумму в 1 млн рублей, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

До этого Хотим уже получил часть взятки в размере 30 тыс. рублей. Помимо всего прочего следователи выявили факты хищения Хотимом имущества цирка на сумму в 300 тыс. рублей.

Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 1,5 млн рублей. Также Олег Хотим лишился права занимать госдолжности сроком на 2 года.

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Директора Магнитогорского цирка признали виновным в получении взятки и в присвоении имущества

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Теги: Олег Хотим, взятка, присвоение, Магнитогорск, цирк, суд



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