Директора Магнитогорского цирка признали виновным в получении взятки и в присвоении имущества

Директору Магнитогорского цирка Олегу Хотиму огласили приговор. Его признали виновным в получении взятки и присвоении имущества.

24 января прошлого года в Челябинске Хотим получил 150 тыс. рублей от представителя фирмы за заключение договора на оказание транспортных услуг на сумму в 1 млн рублей, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

До этого Хотим уже получил часть взятки в размере 30 тыс. рублей. Помимо всего прочего следователи выявили факты хищения Хотимом имущества цирка на сумму в 300 тыс. рублей.

Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 1,5 млн рублей. Также Олег Хотим лишился права занимать госдолжности сроком на 2 года.