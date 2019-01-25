Бой Емельяненко - Бэйдер не будет отменен, несмотря на появившиеся слухи

Поединок известного российского бойца Федора Емельяненко с американцем Райаном Бэйдером в рамках финала Гран-при тяжеловесов Bellator не будет отменен.

Сегодня появились слухи, что у Емельяненко якобы возникли проблемы со здоровьем, и его поединок, который запланирован на 26 января, оказался под угрозой срыва.

Однако, как заявил "Чемпионату" источник, близкий к ситуации, здоровью Федора на самом деле ничего не угрожает. Его бой с Бэйдером остается в силе и пройдет в заявленный день.

Напомним, Емельяненко вышел в финал Гран-при тяжеловесов Bellator, в октябре прошлого года нокаутировав американца Чейла Соннена. Что касается Бэйдера, то в другом полуфинале он по очкам одолел своего соотечественника Мэтта Митриона.