Цены на бензин оттают после "заморозки"? Эксперты оценили последствия отказа от госрегулирования топливного рынка

25 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Населению готовят новое пенсионное одурачивание

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Экономика В России

Цены на бензин оттают после "заморозки"? Эксперты оценили последствия отказа от госрегулирования топливного рынка

В Правительстве РФ подтвердили, что соглашение о регулировании внутренних цен на автомобильное топливо не будет продлено после марта 2019 г. Цены на АЗС выросли уже с января, по последним данным Росстата бензин подорожал на 0,6% с начала года, дизельное топливо - на 0,9%. К концу года индексация не должна превысить темпы инфляции, но удержаться в этих рамках будет сложно - одно лишь повышение акцизов добавит в цену топливо до 3 руб.
Читайте также:

Цены на топливо "заморожены" на исторических максимумах, показанных в октябре, январский рост носит технический характер и обусловлен повышение НДС, говорит аналитик "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин. При этом в структуре розничной цены на автомобильный бензин порядка 20% приходится на акцизы (у дизельного топлива - около 17%), которые тоже выросли в январе.

"Повышение акцизов 1 января произошло одновременно с "отрицательным" акцизом для некоторых нефтеперерабатывающих компаний, что сгладило эффект на розничные цены. В базовом сценарии ожидаю стабилизации цен на топливо в 2019 г. вблизи текущих ценовых уровней, в том числе после "разморозки", поскольку рублевые цены на нефть не обновляют максимумы и в совокупности почти не увеличивается налоговая нагрузка", - рассказал Накануне.RU Нигматуллин.

Рост цен на бензин в 2018 г. действительно сопровождался увеличением рублевой цены на нефть с 3862 руб. за баррель в начале года до 5800 руб. в октябре. Вместе с тем удешевление доллара определяло выбор производителями внешнего рынка. Если перевести стоимость бензина внутри страны в доллары, то его цена по-прежнему будет значительно ниже экспортной, говорит генеральный директор "АвтоСпецЦентр KIA Столица" Дмитрий Константинов. "Налоговый маневр", завершение которого началось в 2019 г., еще больше увеличивает маржу от экспортных поставок. Для того, чтобы эти факторы не повлияли на цены внутри страны, правительство решило увеличить норму биржевых продаж топлива с 10 до 15%. Эта мера эффективно снизит практику манипулирования рынком со стороны крупных игроков, говорит Нигматуллин, но она вряд ли способна обеспечить стабильность цен – они просто станут более рыночными.

Рынок уже требует повышения цены: только за первую неделю января котировки опта на бирже на АИ-95 выросли на 11,4%, говорит Константинов. "Эти показатели – основной индикатор цен розницы для АЗС. То есть, несмотря на то, что рост розничной стоимости топлива до февраля не может превышать 1,7% по договоренности с государством, а потом будет находиться в пределах инфляции до начала апреля, реальная цена на бензин должна быть выше почти на 10%. Соответственно, как только регулирование прекратится, розничная стоимость топлива подстроиться под рыночные реалии. После 31 марта ожидается рост цен на бензин", - рассказал он Накануне.RU.

В первую голову автомобилисты ощутят отложенные последствия от роста акцизов на топливо, по оценкам эксперта, стоимость литра бензина вырастет как минимум на 3 руб. только из-за этой инициативы.

На 21 января литр автомобильного бензина в среднем в России стоит 43,77 руб., "дизеля" - 47,23 руб. Эксперты Накануне.RU ранее говорили о риске удорожания литра бензина в течение 2019 г. до 50 руб.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Цены на бензин оттают после "заморозки"? Эксперты оценили последствия отказа от госрегулирования топливного рынка

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: цены на бензин, топливо, АЗС, заправки, Росстат



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 24.01.2019 08:05 Мск Готовимся к цене 50 рублей за литр? Правительство весной не продлит "заморозку" цен на бензин

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Считаете ли вы новый мусорный тариф справедливым?

Результаты 43

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети