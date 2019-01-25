Цены на бензин оттают после "заморозки"? Эксперты оценили последствия отказа от госрегулирования топливного рынка

В Правительстве РФ подтвердили, что соглашение о регулировании внутренних цен на автомобильное топливо не будет продлено после марта 2019 г. Цены на АЗС выросли уже с января, по последним данным Росстата бензин подорожал на 0,6% с начала года, дизельное топливо - на 0,9%. К концу года индексация не должна превысить темпы инфляции, но удержаться в этих рамках будет сложно - одно лишь повышение акцизов добавит в цену топливо до 3 руб.

Цены на топливо "заморожены" на исторических максимумах, показанных в октябре, январский рост носит технический характер и обусловлен повышение НДС, говорит аналитик "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин. При этом в структуре розничной цены на автомобильный бензин порядка 20% приходится на акцизы (у дизельного топлива - около 17%), которые тоже выросли в январе.

"Повышение акцизов 1 января произошло одновременно с "отрицательным" акцизом для некоторых нефтеперерабатывающих компаний, что сгладило эффект на розничные цены. В базовом сценарии ожидаю стабилизации цен на топливо в 2019 г. вблизи текущих ценовых уровней, в том числе после "разморозки", поскольку рублевые цены на нефть не обновляют максимумы и в совокупности почти не увеличивается налоговая нагрузка", - рассказал Накануне.RU Нигматуллин.

Рост цен на бензин в 2018 г. действительно сопровождался увеличением рублевой цены на нефть с 3862 руб. за баррель в начале года до 5800 руб. в октябре. Вместе с тем удешевление доллара определяло выбор производителями внешнего рынка. Если перевести стоимость бензина внутри страны в доллары, то его цена по-прежнему будет значительно ниже экспортной, говорит генеральный директор "АвтоСпецЦентр KIA Столица" Дмитрий Константинов. "Налоговый маневр", завершение которого началось в 2019 г., еще больше увеличивает маржу от экспортных поставок. Для того, чтобы эти факторы не повлияли на цены внутри страны, правительство решило увеличить норму биржевых продаж топлива с 10 до 15%. Эта мера эффективно снизит практику манипулирования рынком со стороны крупных игроков, говорит Нигматуллин, но она вряд ли способна обеспечить стабильность цен – они просто станут более рыночными.

Рынок уже требует повышения цены: только за первую неделю января котировки опта на бирже на АИ-95 выросли на 11,4%, говорит Константинов. "Эти показатели – основной индикатор цен розницы для АЗС. То есть, несмотря на то, что рост розничной стоимости топлива до февраля не может превышать 1,7% по договоренности с государством, а потом будет находиться в пределах инфляции до начала апреля, реальная цена на бензин должна быть выше почти на 10%. Соответственно, как только регулирование прекратится, розничная стоимость топлива подстроиться под рыночные реалии. После 31 марта ожидается рост цен на бензин", - рассказал он Накануне.RU.

В первую голову автомобилисты ощутят отложенные последствия от роста акцизов на топливо, по оценкам эксперта, стоимость литра бензина вырастет как минимум на 3 руб. только из-за этой инициативы.

На 21 января литр автомобильного бензина в среднем в России стоит 43,77 руб., "дизеля" - 47,23 руб. Эксперты Накануне.RU ранее говорили о риске удорожания литра бензина в течение 2019 г. до 50 руб.