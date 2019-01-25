25 Января 2019
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Политика В России

Генпрокуратура разрешила вернуться в Россию пяти предпринимателям из "списка Титова"

Генпрокуратура сняла ограничения на въезд в Россию для пяти предпринимателей из так называемого списка бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей.

Уточняется, что речь идет о Юлии Макуриной (ООО "Афина"), Алексее Байгушеве (ГК "Квартстрой"), Андрее Маркове (ООО "Новый Век-Агро"), Алексее Новичкове (ОАО "Модус") и Владимире Артюшине (ИП, операции с недвижимым имуществом, строительство.

В то же время в отношении четырех других предпринимателей возможное заключение под стражу признано законным.

В ноябре прошлого года Борис Титов попросил генерального прокурора Юрия Чайку гарантировать, что девять бизнесменов не арестуют после их возвращении в Россию.

В феврале 2018 года Титов раскрыл список из 16 российских бизнесменов, скрывающихся в Лондоне и желающих вернуться в страну после пересмотра их уголовных дел.

Этот список был ранее передан президенту Владимиру Путину. Двое из перечисленных в нем предприниматели из регионов УрФО - это бывший депутат палаты представителей Свердловской области Сергей Капчук и бизнесмен Константин Дюльгеров из Нижневартовска (ХМАО). Все бизнесмены считают свое уголовное преследование незаконным и требуют пересмотра дел. Если заведенные в отношении бизнесменов дела будут пересмотрены, то предприниматели готовы вернуться в Россию.

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Генпрокуратура разрешила вернуться в Россию пяти предпринимателям из "списка Титова"

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Теги: список титова, генпрокуратура



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