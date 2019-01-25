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Происшествия Курганская область

Бывший районный глава в Зауралье по суду должен выплатить 4 млн рублей

Суд удовлетворил исковые требования прокурора Кетовского района о взыскании с бывшего главы села Кетово Александра Носкова 4 млн рублей.

Напомним, когда уголовное дело получило огласку, Носков уже работал в должности главы Кетовского района.

В 2013 году Носков, будучи главой Кетово, получил взятки в сумме 300 тыс. рублей. Бывший чиновник был осужден.

"В целях возмещения ущерба прокурор направил в суд иск о взыскании ущерба в размере 4 млн рублей и 300 тыс. рублей", - сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Требования прокурора были удовлетворены частично - с Носкова было взыскано около 2 млн рублей и 300 тыс. рублей в доход государства. Прокурор подал апелляционную жалобу, которую Курганский областной суд удовлетворил.

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Бывший районный глава в Зауралье по суду должен выплатить 4 млн рублей

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Теги: Александр Носков, взятка, суд, Кетово, приговор



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