Бывший районный глава в Зауралье по суду должен выплатить 4 млн рублей
Суд удовлетворил исковые требования прокурора Кетовского района о взыскании с бывшего главы села Кетово Александра Носкова 4 млн рублей.
Напомним, когда уголовное дело получило огласку, Носков уже работал в должности главы Кетовского района.
В 2013 году Носков, будучи главой Кетово, получил взятки в сумме 300 тыс. рублей. Бывший чиновник был осужден.
"В целях возмещения ущерба прокурор направил в суд иск о взыскании ущерба в размере 4 млн рублей и 300 тыс. рублей", - сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.
Требования прокурора были удовлетворены частично - с Носкова было взыскано около 2 млн рублей и 300 тыс. рублей в доход государства. Прокурор подал апелляционную жалобу, которую Курганский областной суд удовлетворил.