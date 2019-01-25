ОНФ Прикамья может получить новых сопредседателей

Отделение Общероссийского народного фронта в Пермском крае 26 января проведет региональную конференцию, на которой будет принято решение о смене руководства.

Ключевые вопросы повестки - избрание нового состава регионального штаба и региональной ревизионной комиссии ОНФ краевого отделения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе движения. Сегодня региональный штаб возглавляют три сопредседателя - Игорь Лобанов, Дарья Эйсфельд, Геннадий Сандырев, все они могут смениться по итогам конференции.

Отметим, что конференция должна была пройти 29 января, в один день с региональной конференцией "Единой России". Однако региональный штаб отменил январское решение исполкома, так как оно было принято в отсутствии кворума.