Глава Нефтеюганска, из-за которого Комарова объявила о нетерпимости к коррупции, сделал публичное заявление

Мэр Нефтеюганска Сергей Дегтярёв, которого госпитализировали после обысков и задержания, высказался о случившемся, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Дегтярёв на своей странице "Вконтакте" сообщил подписчикам, что никаких обвинений ему не предъявлено и от работы он не отстранен.

"Исполняю служебные обязанности. Состояние своего здоровья не комментирую", - уточнил мэр.

Напомним, обыски в квартире, здании администрации и кабинете главы третьего по величине города нефтяной житницы России прошли 24 января. После этого Дегтярёва задержали. Следственные действия провели сотрудники Четвёртого следственного управления СКР и ФСБ. Поводом для прихода к главе контрразведчиков могла стать продажа мэрией одной из компаний двух участков по цене в 200 раз ниже их стоимости, но подлинная причина, вероятно, кроется в конфликте с силовиками. Несмотря на случившееся, он останется на всех занимаемых им постах.

Ранее в департаменте общественных и внешних связей округа Накануне.RU заявили, что региональные власти следят за развитием ситуации, сложившейся в муниципалитете.

"Если потребуется, со стороны правительства региона будет оказано необходимое содействие правоохранительным органам при проведении следственных мероприятий. Напомним, что ранее губернатор неоднократно говорила о "нулевой" толерантности к любым проявлениям коррупции", - уточнили в департаменте.