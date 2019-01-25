Экс-директор скандально известного салона "Лаура" в Кургане может попасть в тюрьму на 10 лет

В Кургане передано в суд уголовное дело в отношении бывшего директора скандально известного салона красоты "Лаура", которого обвиняют в крупном мошенничестве.

Следствие считает, что с января 2014 года по август 2016 года экс-директор похитил средства 155 граждан на общую сумму в 9,5 млн рублей, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Фирма в разное время именовалась то "Лаура", то "Центр красоты и здоровья". Деятельность организаций, которые так часто меняли названия после того как ими начали заинтересовываться правоохранительные органы, сводилась к тому, что обычным людям, в частности, пенсионеркам, звонили и предлагали бесплатные косметологические процедуры.

Доверчивые клиентки шли, а уже в офисе "грамотные" консультанты якобы под видом гипноза и других средств заставляли женщин подписывать кредитные договоры, которые тут же на месте и оформлялись. Суммы, которые фигурировали, немаленькие - в среднем около 50 тыс. руб. за один "чемоданчик косметики".

Бывшему директору грозит до 10 лет тюрьмы.