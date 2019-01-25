Красноярский подросток устроил стрельбу из ружья рядом со своей школой

В Красноярском крае произошла стрельба около школы. Ее устроил подросток.

Как сообщили Накануне.RU в региональном Следственном комитете, все случилось в поселке Абалаково Енисейского района: ученик девятого класса, находясь возле школы, совершил несколько выстрелов из ружья.

"В саму школу зайти ему не удалось, никто из учеников не пострадал", - уточнили в ведомстве.

Сейчас следователи СКР работают на месте происшествия, опрашивают школьника, его одноклассников и учителей.

Напомним, недавно гособвинение просило 10 лет колонии для напавшего на пермскую школу подростка. В итоге виновник резни в школе №127 получил 9 лет и 8 месяцев тюрьмы.