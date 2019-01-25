В Саратовской области из-за снежных заносов задерживается поезд "Пермь-Адлер"

В РЖД сообщили о задержке пассажирского поезда №354 Пермь - Адлер из-за снежных заносов в Саратовской области, передает корреспондент Накануне.RU.

Накануне в Саратовском регионе ПривЖД выпало около 55 см снега, сложные метеоусловия сопровождались сильной метелью и порывами ветра до 20 м/с. Сейчас ведутся работы по очистке железнодорожной инфраструктуры от снежных заносов для обеспечения движения поездов.

"В поездах для пассажиров организовано питание и обеспечение водой. Кроме того, пассажирам, ожидающим поезда, предоставляются места в комнатах отдыха, также места для пассажиров с детьми в зале повышенной комфортности на вокзале Саратова. В кассах организован прием билетов от пассажиров, принявших решение не совершать поездку, без удержания сборов", - сообщает пресс-служба РЖД.

Помимо поезда, следующего по маршруту Пермь - Адлер, задерживаются пассажирские поезда №48 Москва - Балаково, №10 Москва - Саратов.