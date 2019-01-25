СКР назвал причину смерти туристки из Екатеринбурга, которая погибла в уральских горах

Следственный комитет рассказал о причине смерти девушки, которая погибла в горах на севере Свердловской области.

"По данным следственного отдела по Краснотурьинску областного СКР, полученным от судебного медицинского эксперта, предварительной причиной смерти туристки явилось общее переохлаждение. В настоящее время доследственная проверка продолжается", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Напомним, что две девушки-туристки потерялись в горах 19 января: одна – погибла, а у второй – сильное обморожение, сейчас она находится в больнице, ее состояние улучшилось после операции. Отметим, что девушек нашли только 22 января.