25 Января 2019
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Происшествия Центральный ФО

Московский подросток сгорел заживо в подъезде дома

Подросток получил обширные ожоги в одном из домов на северо-западе Москвы. Сейчас в произошедшем разбираются следователи.
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Как сообщили Накануне.RU в столичном ГСУ СКР, вечером 24 января 15-летний юноша, находясь вместе с двумя несовершеннолетними в подъезде жилого дома по улице Берзарина, получил ожоги 98% тела. Пострадавший в срочном порядке был доставлен в больницу, где ему оказывается вся необходимая помощь.

На месте происшествия следователи обнаружили пустую канистру с характерным для керосина запахом. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Сейчас проверяются условия жизни и воспитания подростка в семье.

Как сообщало Накануне.RU, в прошлом году на катке стадиона "Рассвет" в Красноярске группа подростков ради забавы подожгла одного из своих друзей. Потушить его удалось не сразу, хотя у детей был с собой огнетушитель.

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Московский подросток сгорел заживо в подъезде дома

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Теги: Москва, подросток, сгорел, СКР



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