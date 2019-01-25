Московский подросток сгорел заживо в подъезде дома

Подросток получил обширные ожоги в одном из домов на северо-западе Москвы. Сейчас в произошедшем разбираются следователи.

Как сообщили Накануне.RU в столичном ГСУ СКР, вечером 24 января 15-летний юноша, находясь вместе с двумя несовершеннолетними в подъезде жилого дома по улице Берзарина, получил ожоги 98% тела. Пострадавший в срочном порядке был доставлен в больницу, где ему оказывается вся необходимая помощь.

На месте происшествия следователи обнаружили пустую канистру с характерным для керосина запахом. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Сейчас проверяются условия жизни и воспитания подростка в семье.

Как сообщало Накануне.RU, в прошлом году на катке стадиона "Рассвет" в Красноярске группа подростков ради забавы подожгла одного из своих друзей. Потушить его удалось не сразу, хотя у детей был с собой огнетушитель.