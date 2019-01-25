Грудинин, Болдырев, Шевченко… Левые выбирают кандидата на выборы губернатора Петербурга

В группах КПРФ в соцсетях появился опрос, в котором гражданам предлагается выбрать единого кандидата от левых сил на выборах губернатора Санкт-Петербурга.

В голосовании в группе ВК "Сторонники КПРФ" предлагаются кандидатуры: режиссера, депутата Госдумы Владимира Бортко, руководителя фракции КПРФ в заксобрании Петербурга Ольги Ходуновой, журналиста, пытавшегося выдвинуться в губернаторы Владимирской области, Максима Шевченко, экс-зампреда Счетной палаты РФ, экономиста Юрия Болдырева, дипломата и историка Николая Платошкина, депутата заксобрания города Александра Рассудова, еще одного питерского парламентария от Компартии Ирины Ивановой и директора совхоза имени Ленина, экс-кандидата в президенты РФ Павла Грудинина.

Секретарь Санкт-Петербургского горкома КПРФ Роман Кононенко рассказал Накануне.RU, что этот опрос не является официальным. По его словам, сейчас идет обсуждение, кандидат фактически определен, но никакого опроса не проводилось: "Идут консультации с Москвой", то есть с ЦК КПРФ.

Юрий Болдырев сообщил Накануне.RU, что не согласовывал свое участие в праймериз, либо интернет-опросах. "Мы в ПДС НПСР изучаем ситуацию, планируем выдвигать или поддерживать какого-то кандидата, но кто это будет, пока решения нет", - отметил он.

Отметим, что именно по результатам подобных опросов в пабликах в соцсетях и на сайте "Левого фронта" на выборы президента РФ-2018 от коалиции лево-патриотических сил был выдвинут Павел Грудинин. Хотя и тогда многие претенденты заявляли, что попали в списки голосования заочно и ранее не думали о выдвижении. Главными организаторами коалиции, поддержавшей на выборах Грудинина как лидера онлайн-праймериз, выступили КПРФ и Постоянно действующее совещание национально-патриотических сил России (ПДС НПСР).

Впрочем, уже в ходе ближайшей крупной региональной кампании коалиции не случилось. В ПДС НПСР были недовольны, что КПРФ признала итоги мартовских выборов главы государства и не стала оспаривать их. На выборы мэра Москвы в сентябре от Компартии был выдвинут малоизвестный кандидат Вадим Кумин, который набрал лишь 11,38% и бесславно проиграл Сергею Собянину. Популярный журналист, член "Левого фронта" Максим Шевченко был выдвинут от КПРФ во Владимирской области, где активно вел кампанию, и несмотря на то, что не прошел муниципальный фильтр, действующая губернатор Светлана Орлова с треском проиграла выборы, а главой региона стал технический кандидат от ЛДПР. Сам Шевченко не исключал, что может баллотироваться на выборы губернатора Санкт-Петербурга в случае, если партия обратится к нему с таким предложением.

За утро в голосовании сторонников КПРФ приняли участие почти 1 тыс. пользователей, примечательно, что пока лидирует Павел Грудинин.

Напомним, федеральная власть сделала ставку в выдвижении на выборах губернатора Петербурга на Александра Беглова, бывшего полпреда президента в ЦФО и СЗФО. Сейчас он является врио главы города.