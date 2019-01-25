Из-за прорыва труб в Салехарде затопило окружную больницу

Окружная больница в Салехарде оказалась затоплена из-за прорыва коммунальных сетей, проходящих вблизи от здания. Все подходы к медицинскому учреждению и его территория оказались залиты водой, передает корреспондент Накануне.RU.

На месте работает аварийная бригада "Салехардэнерго", уточнили в администрации города. Аварию коммунальщики обещают устранить за три часа, о ее причинах пока не сообщается.

"На работе перинатального центра данная авария не отразилась, сам центр работает в штатном режиме. Водоснабжение осуществляется по резервному водоводу", - отметили в пресс-службе мэрии.

В администрации пообещали провести расследование инцидента.