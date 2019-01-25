25 Января 2019
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В Екатеринбурге для будущих первоклассников открыли 20 тысяч мест

В Екатеринбурге для будущих первоклассников открыто 20 тыс. 184 места. Для них прием в 1 классы ведут 155 общеобразовательных школ. Как сообщили Накануне.RU в мэрии города, уже зачислили 835 льготников. Это на 70 человек больше, чем в прошлом учебном году.

Квест для родителей стартует 1 февраля. Заявление можно подать в электронном видела через сайт Госуслуг, который из года в год зависает и "падает", или на сайте мэрии Екатеринбурга ("Личный кабинет гражданина").

Как ранее сообщало Накануне.RU, в прошлом году поступали жалобы от родителей, что сайт Госуслуг "завис" и не хочет принимать заявление, но ближе к двум часам ночи сайт ожил. Родители, предпочитающие подавать заявки по старинке, занимали очередь у школ в ночь с 31 января на 1 февраля.

По словам руководителя направления Екатеринбургского филиала ПАО "Ростелеком" Сергея Федорова, в этом году, в целях уменьшения нагрузки на сервер, на несколько часов в ночь на 1 февраля на портале Госуслуг будет заблокирован ряд информационных услуг и всплывающие диалоговые окна, информирующие о возможностях портала.

"Хочу обратиться к родителям будущих первоклашек: не стоит пытаться заполнять одновременно несколько заявлений с разных устройств. Одновременно заходя на сайт Госуслуг, вы создаете проблему прежде всего для себя, перегружая сервис и делая его работу менее устойчивой", - отметил он.

Напомним, в этом году есть одно новшество. Родители, которые подали заявление на сайте Госуслуг, должны отдать документы в МФЦ или в центр муниципальных услуг города. Очереди перед школой никто не отменял - с 08.00 документы можно подать напрямую в образовательное учреждение.

На сайте МФЦ сообщается, что 1 февраля во всех центрах "Мои Документы" для родителей будущих первоклассников будет выделено по пять окон, в которых в приоритетном порядке будут обслуживать именно их.

Ранее Накануне.RU сообщало, что в МФЦ за несколько дней закончились талоны на приём документов в первые пять дней февраля. Одна из мам, из-за изменения правил подачи оригиналов документов, не знает, как лучше, а главное вовремя записать ребёнка в школу.

Прокурор города Екатеринбурга Светлана Кузнецова напомнила, что желание выбрать для своего ребенка лучшую школу не может служить оправданием противоправным действиям. Речь идет о подделке документов о регистрации ребенка и о фиктивных прописках.

Напомним, что в 2018 году на территории Екатеринбурга решили сформировать 29 территорий, к каждой из которых относится более одной школы. В этом году таких территорий - 39. Таким образом, родители получили возможность выбора - куда именно подать заявление, а в случае, если в выбранной школе все места заняты, можно подать заявление в другое образовательное учреждение. Но не всем такая идея по душе.

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В Екатеринбурге для будущих первоклассников открыли 20 тысяч мест

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Теги: екатеринбург, запись детей в первый класс, мфц, школа, департамент образования



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