На Ямале наказаны "черные инкассаторы", нажившиеся на 20 млн

25 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Населению готовят новое пенсионное одурачивание

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Ямало-Ненецкий АО

На Ямале наказаны "черные инкассаторы", нажившиеся на 20 млн

На Ямале наказали преступников, которые незаконно заработали 20 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления МВД.
Читайте также:

Банда "работала" в 2010-13 гг., им помогала одна из компаний. Они, используя реквизиты и счета подконтрольных организаций, без регистрации и специального разрешения занимались инкассацией денег, кассовым обслуживанием физических и юридических лиц. Преступный доход составил 20 млн руб.

Также в июне 2013 г. в Ноябрьске преступники украли у одного из банков 450 тыс. руб. Это удалось благодаря лжи о финансовом положении и месте работы заемщика.

Ноябрьский городской суд отправил членов банды в колонию на срок от трёх до восьми лет.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

На Ямале наказаны "черные инкассаторы", нажившиеся на 20 млн

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: незаконная банковская деятельность, уголовное дело, черный инкассатор



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Считаете ли вы новый мусорный тариф справедливым?

Результаты 43

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети