На Ямале наказаны "черные инкассаторы", нажившиеся на 20 млн

На Ямале наказали преступников, которые незаконно заработали 20 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления МВД.

Банда "работала" в 2010-13 гг., им помогала одна из компаний. Они, используя реквизиты и счета подконтрольных организаций, без регистрации и специального разрешения занимались инкассацией денег, кассовым обслуживанием физических и юридических лиц. Преступный доход составил 20 млн руб.

Также в июне 2013 г. в Ноябрьске преступники украли у одного из банков 450 тыс. руб. Это удалось благодаря лжи о финансовом положении и месте работы заемщика.

Ноябрьский городской суд отправил членов банды в колонию на срок от трёх до восьми лет.