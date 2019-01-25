25 Января 2019
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"Новый налог непонятно на что". В России введут платную регистрацию мобильных телефонов

Сенаторы предложили с 1 февраля ввести в России платную регистрацию всех мобильных устройств с выходом в интернет по международному ​​идентификатору мобильного оборудования (IMEI), сообщает РБК.

Автором законопроекта стала первый замглавы комитета Совфеда по конституционному законодательству Людмила Бокова с группой парламентариев. В Госдуму проект будет внесен в ближайшее время.

Инициатива предполагает обязать производителей и импортеров регистрировать мобильные устройства по номеру IMEI. Отметим, что правило могут распространить не только на смартфоны и планшеты, но и другие устройства, в том числе на датчики, которые используются в счетчиках на воду и электроэнергию. Физическим лицам предлагается зарегистрировать свои гаджеты самостоятельно на сайте госуслуг. При этом услуга будет платной - и хотя, по словам автора законопроекта, ее стоимость не превысит 100 руб., в регионах уже назвали эту инициативу попыткой властей в очередной раз залезть в карман простых граждан.

"Я считаю, что это абсурд. Если это, не приведи Господь, будет введено в РФ, то наверное, последуют большие протесты, потому что опять какой-то дополнительный налог на непонятно что вводится для граждан России. Так же, как и взносы на капремонт и повышение НДС, мусорная реформа с повышением тарифов. Все это ложится на плечи обычных людей. Каждый раз наши многоуважаемые депутаты и сенаторы придумывают все новые и новые налоги для населения, чтобы залезть в карман к людям", - прокомментировал корреспонденту Накануне.RU депутат Тюменской областной думы Артем Зайцев.

В Совете Федерации необходимость инициативы оправдывают тем, что закон должен решить проблему кражи мобильных устройств. Операторов сотовой связи обяжут блокировать устройства, не разрешенные для работы в сетях, по IMEI. Заблокировать телефон можно будет и в случае кражи.

Проблемы же в том, что это еще один шаг к неанонимному интернету, депутат Артем Зайцев не видит. Он отметил, что развитие интернета, социальных сетей, всевозможных мессенджеров, имеет как плюсы, так и минусы. К минусам парламентарий отнес "упрощение жизни" и для "преступных элементов". Однако он призвал не грести всех людей под одну гребенку.

Если заставить всех регистрироваться в интернете, и любая информация будет доступна посторонним, в том числе, на каких сайтах ты побывал, какую информацию или какое видео посмотрел, то, действительно, люди станут жить под каким-то колпаком. Это тоже неправильно. А повальная регистрация примерно это и подразумевает. Хотя, мы и так живем вот в этих реалиях, и так понятно, где наш телефон находится. И сегодня, я думаю, что существует программное обеспечение, позволяющее за любым человеком проследить", - высказал мнение парламентарий.

Он отметил, что не против систематизации интернета, чтобы сделать его лучше, удобнее и безопаснее, но делать это, по мнению Артема Зайцева, необходимо с вовлечением населения в эти процессы.

"Нужно понять, что населению нужно, где та грань, когда человек, свободный гражданин, проживающий в свободной России, готов поставить точку. Вот до этого момента я готов быть на виду, а вот это черта, через которую никто не имеет право переходить. Право, которое гарантирует нам и Конституция", - отметил парламентарий.

Напомним, ранее Правительство обсуждало введение дифференцированного тарифа на потребление электроэнергии. Однако в результате инициатива была отложена. К обсуждению проекта вернутся после детального изучения влияния тарифа на реальные доходы граждан.

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"Новый налог непонятно на что". В России введут платную регистрацию мобильных телефонов

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Теги: IMEI, платная регистрация мобильных телефонов, Артем Зайцев, новый налог



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Ранее 25.01.2019 10:15 Мск Россиян обложат "налогом" на регистрацию гаджетов

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