25 Января 2019
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В Кемеровской области накрыли сектантов, державших у себя людей под видом "реабилитационных центров"

В Кемеровской области обнаружены "реабилитационные центры", которые незаконно удерживали людей. Расследуется уголовное дело.
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Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, в правоохранительные органы поступила информация о незаконном удержании людей в подобном заведении в Новокузнецке. После этого туда нагрянули сотрудники ФСБ, которые выяснили, что в городе действует сразу четыре таких центра. Затем материалы были переданы в следственные органы.

С привлечением силовых подразделений ОМОН управления Росгвардии и УФСБ в заведениях были проведены обыски. В результате из центров освобождены около 50 человек, в том числе шестеро подростков в возрасте от 15 до 17 лет. Задержаны 12 работников центра.

Из "реабилитационных учреждений" изъяты религиозная литература, компьютеры и бланки заявлений о добровольном содержании пациентов, а также расписки о пожертвованиях. Сами освобожденные пояснили, что писали заявления под давлением и угрозой лишения пищи и сна.

Предварительно установлено, что каждый такой центр возглавлял руководитель, у которого было два-три помощника-служителя, а у пациентов отбирали мобильные телефоны и паспорта. Сумма якобы добровольных пожертвований составляла от 1,5 до 10 тыс. руб., но никакого лечения не проводилось, а людей заставляли проходить обязательное религиозное обучение.

По изъятым документам и предметам уже назначены экспертизы, в том числе на наличие экстремизма. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы.

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В Кемеровской области накрыли сектантов, державших у себя людей под видом "реабилитационных центров"

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Теги: центры, секта, СКР



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