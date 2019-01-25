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Учителя закрытой школы "Горки" пожаловались в Минпрос на сокращения вместо простоя

Учителя закрытой "на ремонт" школы "Горки" в Ленинском районе Подмосковья подали претензию в Министерство просвещения РФ. Педагоги попали под сокращение, тогда как в устной форме им якобы обещали простой на время устранения недостатков, передает корреспондент Накануне.RU.
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Претензия 11 учителей адресована заместителю директора департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства просвещения Жанне Садовниковой.

В обращении учителя сообщают, что 29 октября прошлого года им был объявлен приказ Министерства просвещения о приостановке образовательной деятельности в школе "Горки" на основании предписаний Роспотребнадзора.

"На данный момент никаких работ по устранению недостатков не проведено, план работы и сроки его проведения не представлены", - говорится в претензии, попавшей в распоряжение Накануне.RU.

"В связи с этим непонятно, почему нам выдали уведомления о приказе от 31 октября 2018 г. о сокращении всех учителей 12 февраля 2019 г., а не о простое на время устранения недостатков или на время ремонта школы", - пишут учителя.

школа Горки(2018)|Фото: анонимный источник

Авторы письма попросили Министерство просвещения разъяснить правомерность приказа о сокращении, "так как в этом случае речь идет о ликвидации учреждения, а не о приостановке учебного процесса".

Учителя подчеркнули, что изначально в устной форме им обещали простой.

Педагоги рассказали также о якобы "грубом психологическом давлении" со стороны юриста школы о необходимости срочного увольнения по соглашению сторон.

Напомним, 26 октября Министерство просвещения издало приказ о приостановке образовательной деятельности учреждения из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований, выявленных Роспотребнадзором. При этом в своем заключении надзорное ведомство не требовало закрывать школу, а указывало на ее неудовлетворительное материально-техническое состояние и несоответствие СанПиН.

школа Горки(2018)|Фото: Дмитрий Марков

По словам родителей бывших учеников школы "Горки", ремонт в образовательном учреждении 1923 г. постройки до сих пор не начат. Они обратились в суд. В декабре в Министерстве просвещения не смогли назвать сроки проведения работ.

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Учителя закрытой школы "Горки" пожаловались в Минпрос на сокращения вместо простоя

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Теги: школа горки, подмосковье, горки ленинские, образование, обучение, министерство просвещения, ольга васильева, ремонт



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