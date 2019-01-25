Возвращение маршрута №024: "Вот что пендель животворящий делает"

Депутаты городской думы, участвовавшие в сегодняшней встрече с мэром Екатеринбурга Александром Высокинским, в ходе которой решено продублировать автобус №024 маршрутом №57А, уверены, что на такой шаг городская администрация вынуждена была пойти после вмешательства сотрудников аппарата полпреда президента в УрФО, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Вот что пендель животворящий делает, - эмоционально комментирует в соцсетях это событие депутат гордумы Дмитрий Сергин. - Похоже, нынешние городские власти неспособны самостоятельно принимать решения для народа. Екатеринбург поступает под внешнее управление федерального центра. Пока не было указания свыше, мэрия не собиралась возвращать людям маршрут. Спасибо полпредству, что услышали чаяния жителей окраин Екатеринбурга. 024 маршруту быть!"

Участники сегодняшней встречи, закрытой для СМИ, отмечают, что от уральского полпредства в ней принимал самое активное участие главный федеральный инспектор по Свердловской области Михаил Каган.

"Михаил Дмитриевич чётко дал понять, что ситуация с отменой популярного маршрута в столице Среднего Урала недопустима, - отмечают очевидцы. - Это уже вторая встреча, которую он проводит с Высокинским на тему 024-го маршрута, и только теперь мэр, видимо, понял, насколько всё серьёзно".

Отметим, что ранее распоряжение о возвращении на улицы Екатеринбурга автобусного маршрута № 024 через Кагана передал Высокинскому полпред Николай Цуканов.