25 Января 2019
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра

В Сургуте наркоман взял в заложники семью и пообещал сжечь её, если ему не дадут денег

18-летний сургутянин взял в заложники членов семьи и пообещал сжечь их, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.
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24 января молодой человек шесть часов продержал в заложниках в квартире свою семью и знакомых – 72-летнюю родственницу, родную сестру, её подругу и друга. Всё это время он требовал от старушки деньги, угрожая ножом, ножницами и поджогом квартиры.

Если кто-то хотел выйти, захватчик угрожал ножом. В квартире также присутствовала знакомая парня, которая не участвовала в удержании. В итоге людей удалось освободить с помощью правоохранителей, которые смогли грамотно провести переговоры.

Пострадавшие позже рассказали, что 23 января злоумышленник также ворвался в квартиру, и, угрожая ножом, насилием и убийством, забрал у пенсионерки 6 тыс. руб. Родня сургутянина полагает, что он потратил эти деньги на наркотики. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан, решается вопрос об его аресте.

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В Сургуте наркоман взял в заложники семью и пообещал сжечь её, если ему не дадут денег

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Теги: заложники, наркотики, переговоры



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