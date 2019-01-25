024 маршрут в Екатеринбурге могут вернуть только через два месяца

Мэрия Екатеринбурга пообещала объявить конкурс на 024 маршрут, который был отменен с 1 января 2019 года. По итогам закрытого совещания глава города Александр Высокинский заявил, что с понедельника, 28 января, для горожан появятся два автобуса, полностью дублирующих 024 маршрут, передает корреспондент Накануне.RU.

"С понедельника наш муниципальный транспорт "подставляет плечо" и дублирует 024. У нас частные маршруты работают до июля. Коллеги высказывали предложения: давайте оставим 024, пусть он будет, вопросов никаких нет. Технологические сроки проведения конкурса - два с половиной месяца. После этого маршрут, соответственно, проработает еще до июля. До этого времени, соответственно, будут приняты решения по реформе", - сказал Высокинский.

По его словам, 024 маршрут будет продублирован полностью двумя другими существующими автобусами. Пока предварительно известно только об одном - 57а. Но как часто они будут ходить и сколько автобусов будет выходить на линию - неизвестно.

Как сказал Высокинский, на таких автобусах появится табличка "взамен 024". Маршруты этих автобусов будут продлевать.

Депутат Госдумы Андрей Альшевских пояснил Накануне.RU, какие варианты будут прорабатывать специалисты.

"Первое - посмотреть возможность восстановить его в таком виде, в каком он был, второе - сделать его с одной пересадкой в центре, но по 024 маршруту, и третье - как вариант, продлить 57а до хладокомбината", - пояснил депутат.

Между тем горожане, которые тоже побывали на совещании, удовлетворены решением главы. По их словам, на решение мэра повлияло мнение полпреда Николая Цуканова, от лица которого выступил ГФИ по Свердловской области Михаил Коган.

"Мы очень довольны. От полпредства кто выступал - они озвучили все наши проблемы четко и ясно поняли нашу позицию. Они сказали, что 024 надо возвращать людям и не интересует, каким образом", - поделилась с Накануне.RU Маргарита Вавилова.

По словам жителя Сортировки Андрея, они все-таки не могут сказать, что их проблемы решены, потому что никакой конкретики пока от властей не узнали. Однако на сегодняшний день они довольны тем, что их услышали и будут постепенно с понедельника вводить какие то изменения.