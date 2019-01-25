024 маршрут в Екатеринбурге могут вернуть только через два месяца

25 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Населению готовят новое пенсионное одурачивание

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Свердловская область Уральский ФО

024 маршрут в Екатеринбурге могут вернуть только через два месяца

Мэрия Екатеринбурга пообещала объявить конкурс на 024 маршрут, который был отменен с 1 января 2019 года. По итогам закрытого совещания глава города Александр Высокинский заявил, что с понедельника, 28 января, для горожан появятся два автобуса, полностью дублирующих 024 маршрут, передает корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

"С понедельника наш муниципальный транспорт "подставляет плечо" и дублирует 024. У нас частные маршруты работают до июля. Коллеги высказывали предложения: давайте оставим 024, пусть он будет, вопросов никаких нет. Технологические сроки проведения конкурса - два с половиной месяца. После этого маршрут, соответственно, проработает еще до июля. До этого времени, соответственно, будут приняты решения по реформе", - сказал Высокинский.

По его словам, 024 маршрут будет продублирован полностью двумя другими существующими автобусами. Пока предварительно известно только об одном - 57а. Но как часто они будут ходить и сколько автобусов будет выходить на линию - неизвестно.

Как сказал Высокинский, на таких автобусах появится табличка "взамен 024". Маршруты этих автобусов будут продлевать.

Депутат Госдумы Андрей Альшевских пояснил Накануне.RU, какие варианты будут прорабатывать специалисты.

Екатеринбург, транспорт, общественный транспорт, маршрутка, остановка(2017)|Фото: Накануне.RU

"Первое - посмотреть возможность восстановить его в таком виде, в каком он был, второе - сделать его с одной пересадкой в центре, но по 024 маршруту, и третье - как вариант, продлить 57а до хладокомбината", - пояснил депутат.

Между тем горожане, которые тоже побывали на совещании, удовлетворены решением главы. По их словам, на решение мэра повлияло мнение полпреда Николая Цуканова, от лица которого выступил ГФИ по Свердловской области Михаил Коган.

"Мы очень довольны. От полпредства кто выступал - они озвучили все наши проблемы четко и ясно поняли нашу позицию. Они сказали, что 024 надо возвращать людям и не интересует, каким образом", - поделилась с Накануне.RU Маргарита Вавилова.

По словам жителя Сортировки Андрея, они все-таки не могут сказать, что их проблемы решены, потому что никакой конкретики пока от властей не узнали. Однако на сегодняшний день они довольны тем, что их услышали и будут постепенно с понедельника вводить какие то изменения.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

024 маршрут в Екатеринбурге могут вернуть только через два месяца

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: маршрут 024, мэрия, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 25.01.2019 11:17 Мск Возвращение маршрута №024: "Вот что пендель животворящий делает"

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 25.01.2019 10:30 Мск В Екатеринбурге после протестов жителей автобус №024 продублируют маршрутом №57А
Ранее 22.01.2019 12:30 Мск Чиновники готовят большое совещание в мэрии Екатеринбурга по поводу 024 маршрута
Ранее 21.01.2019 14:48 Мск Депутат гордумы Екатеринбурга вступился за горожан, недовольных отменой 024 маршрута: Высокинскому передан очередной запрос
Ранее 18.01.2019 10:32 Мск Мэрия Екатеринбурга не хочет возвращать 024 маршрут. Гражданам ответили с особым цинизмом
Ранее 18.01.2019 08:30 Мск "Пустая встреча в мэрии". Уральские защитники 024 маршрута пойдут в прокуратуру и к Цуканову
Ранее 17.01.2019 09:44 Мск Жители Екатеринбурга собрали более тысячи подписей против скандальной отмены 024 маршрута
Ранее 15.01.2019 13:25 Мск Глава Екатеринбурга распорядился поискать варианты сохранения 024 маршрута
Ранее 15.01.2019 11:08 Мск #Верните024. Депутаты Госдумы поддержали жителей Вторчермета, которые хотят вернуть отмененный рейс
Ранее 14.01.2019 09:50 Мск Жители Вторчермета пытаются вернуть 024 маршрут автобуса. Вместе с депутатом гордумы готовят обращение к мэру Екатеринбурга

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Считаете ли вы новый мусорный тариф справедливым?

Результаты 22

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети