Минстрой обнародовал статистику по недостроенным домам дольщиков

На 1 января 2019 г. в регионах России числится 894 проблемных объекта, которые строились с привлечением средств дольщиков. По итогам 2018 г., количество договором долевого участия по таким объектам увеличилось на 1,8%, сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.

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На сегодняшний день недостроенные дома есть в 68 субъектах, рассказал замминистра на заседании рабочей группы по защите прав дольщиков. В списке 894 проблемных объектов, по которым заключено 98 570 тыс. договоров долевого участия. Пострадали от действий недобросовестных застройщиков 38,7 тыс. покупателей.

На 1 января 2019 г. лидерами по количеству проблемных объектов являются Краснодарский край, Новосибирская область, Самарская область, Челябинская область, Омская область, Башкирия.

Среди регионов с самым большим приростом недостроев Стасишин назвал Красноярский край. Сократить количество проблемных домов удалось в Ярославской, Новосибирской, Свердловской областях.