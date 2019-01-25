Воронежский губернатор побывал в Мариинской гимназии. Историческое здание будут реконструировать.

Накануне губернатор Воронежской области Александр Гусев поручил разработать в 2019 году проектно-сметную документацию по реконструкции старинного здания Мариинской гимназии, сообщили Накануне.RU в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области. Глава региона отметил, что документацию надо подготовить,тщательно продумав ее с учетом ценности исторического здания, после чего уже приступить к реконструкции объекта.

Александр Гусев лично посетил объект культурного наследия регионального значения «Мариинская гимназия» на проспекте Революции (бывший Дом офицеров). Он осмотрел старинное здание и заслушал доклад по вопросу его реконструкции с приспособлением для современного использования.

Сейчас здесь расположены Областной молодежный центр, помещения областной Филармонии: нотная библиотека, репетиционные залы для мужского хора, помещения для хранения инструментов. Директор ГБУ ВО «Областной молодежный центр» Мария Ковалева рассказала губернатору, что помещения Мариинской гимназии используются центром под организации пространства для проведения выставок, презентаций, инсталляций в холлах 1 и 2 этажа. Зона молодежного творчества (театр, КВН, танцы, вокал, мастерские) используют большой зрительный зал, танцевальный зал, арт-мастерские.

Что касается развития молодежного центра, то , по словам Ковалевой, предполагается развить направление образовательно-развивающих пространств, в которые входят коворкинги, тренинговые, конференц-залы, библиотека, офисы для молодежных организаций и стартапов. Кроме того, возможности здания планируется использовать для работы молодежных НКО, проектных команд и волонтерских объединений. В планах также обновление зрительного и танцевального залов и создание книжного клуба.