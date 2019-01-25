"Не надо стесняться - наденьте маску". Следующая неделя в Свердловской области будет пиковой по заболеваемости ОРВИ и гриппом

25 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Населению готовят новое пенсионное одурачивание

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Свердловская область

"Не надо стесняться - наденьте маску". Следующая неделя в Свердловской области будет пиковой по заболеваемости ОРВИ и гриппом

Свердловская область подошла к пику заболеваемости ОРВИ и гриппом. По данным заместителя главного врача "Центра гигиены и эпидемиологии" региона Андрея Юровских, эта и следующая неделя станут пиковыми по заболеваемости, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По его словам, в зимний период времени фиксируется сезонный подъем заболеваний ОРВИ и гриппом и текущий сезон не явился исключением.

"Надо сказать, что с сентября по ноябрь было привито более 50% всех жителей региона - это около 2 млн человек. Из всего спектра ОРВИ, грипп - это самая тяжёлая инфекция, потому что возможны осложнения в виде пневмонии. Самое лучшее решение этой проблемы - вакцинация. В настоящее время используется отечественная вакцина, которая не уступает другим", - добавил специалист.

Сейчас прививки ставить уже поздно, потому что на выработку иммунитета необходимо несколько недель. В тому времени заболеваемость пойдёт на спад.

"Уровень заболеваемости суммой ОРВИ у привитых и непривитых гриппом - разница в следующих порядках: привитые дети болели в 7,1 раза меньше, чем те, кто не ставил прививки. По взрослым такая цифра - 5,2 раза", - отметил заместителя главного врача "Центра гигиены и эпидемиологии" региона.

Что же касается показателей, то за прошедшую неделю зарегистрировали 35 тыс.больных. Прирост по сравнению с предыдущей неделей - 37%. На текущей неделе прирост уменьшился - 19%. Эта и следующая неделя станут пиковыми по заболеваемости. Уже были зарегистрированы два случая вируса гриппа В.

"Центра гигиены и эпидемиологии" проводит ежедневный мониторинг заболеваемости по всем муниципалитетам и по всем группам населения. На данный момент в 9 муниципалитетах уровень заболеваемости ОРВИ превысил порог на 20%.

"Главам муниципалитетов даны предложения о введении дополнительных профилактических мероприятий. Необходимо было ограничить массовые мероприятия в закрытых помещениях. Также рекомендовано введение масочного режима в медицинских и образовательных учреждениях, и на предприятиях бытового обслуживания, торговли",- заявил Юровских.

Специалист посоветовал носить маски в любых людных местах, поскольку она защищает от всех инфекций, передающихся воздушно-капельным путём.

На прошлой неделе были закрыты четыре садика и школы, также более 10 групп и 10 классов в разных учебных учреждениях.

Напомним, что в городе началась волна гриппа, который сопровождается серьезными осложнениями в виде пневмонии. Дело доходит до госпитализации. Городская больница №40 с 10 января работает в режиме карантина по ОРВИ и гриппу. А по данным регионального Роспотребнадзора, были найдены вирусы гриппа А (H1N1 - свиной и H3N2 - гонконгский). Также зарегистрировано, что предварительный диагноз "пневмония" выявляется на 29% чаще, по сравнению с среднемноголетним уровнем.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Не надо стесняться - наденьте маску". Следующая неделя в Свердловской области будет пиковой по заболеваемости ОРВИ и гриппом

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: орви, екатеринбург, роспотребнадзор, грипп, пневмония, свердловская область



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 17.01.2019 10:23 Мск "Лучше ходить в маске". В Екатеринбурге наблюдается подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом в два раза
Ранее 09.01.2019 14:43 Мск В Свердловской области началась волна гриппа, который сопровождается пневмонией. Жители не торопятся к врачам

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Считаете ли вы новый мусорный тариф справедливым?

Результаты 37

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети