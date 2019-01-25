"Не надо стесняться - наденьте маску". Следующая неделя в Свердловской области будет пиковой по заболеваемости ОРВИ и гриппом

Свердловская область подошла к пику заболеваемости ОРВИ и гриппом. По данным заместителя главного врача "Центра гигиены и эпидемиологии" региона Андрея Юровских, эта и следующая неделя станут пиковыми по заболеваемости, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По его словам, в зимний период времени фиксируется сезонный подъем заболеваний ОРВИ и гриппом и текущий сезон не явился исключением.

"Надо сказать, что с сентября по ноябрь было привито более 50% всех жителей региона - это около 2 млн человек. Из всего спектра ОРВИ, грипп - это самая тяжёлая инфекция, потому что возможны осложнения в виде пневмонии. Самое лучшее решение этой проблемы - вакцинация. В настоящее время используется отечественная вакцина, которая не уступает другим", - добавил специалист.

Сейчас прививки ставить уже поздно, потому что на выработку иммунитета необходимо несколько недель. В тому времени заболеваемость пойдёт на спад.

"Уровень заболеваемости суммой ОРВИ у привитых и непривитых гриппом - разница в следующих порядках: привитые дети болели в 7,1 раза меньше, чем те, кто не ставил прививки. По взрослым такая цифра - 5,2 раза", - отметил заместителя главного врача "Центра гигиены и эпидемиологии" региона.

Что же касается показателей, то за прошедшую неделю зарегистрировали 35 тыс.больных. Прирост по сравнению с предыдущей неделей - 37%. На текущей неделе прирост уменьшился - 19%. Эта и следующая неделя станут пиковыми по заболеваемости. Уже были зарегистрированы два случая вируса гриппа В.

"Центра гигиены и эпидемиологии" проводит ежедневный мониторинг заболеваемости по всем муниципалитетам и по всем группам населения. На данный момент в 9 муниципалитетах уровень заболеваемости ОРВИ превысил порог на 20%.

"Главам муниципалитетов даны предложения о введении дополнительных профилактических мероприятий. Необходимо было ограничить массовые мероприятия в закрытых помещениях. Также рекомендовано введение масочного режима в медицинских и образовательных учреждениях, и на предприятиях бытового обслуживания, торговли",- заявил Юровских.

Специалист посоветовал носить маски в любых людных местах, поскольку она защищает от всех инфекций, передающихся воздушно-капельным путём.

На прошлой неделе были закрыты четыре садика и школы, также более 10 групп и 10 классов в разных учебных учреждениях.

Напомним, что в городе началась волна гриппа, который сопровождается серьезными осложнениями в виде пневмонии. Дело доходит до госпитализации. Городская больница №40 с 10 января работает в режиме карантина по ОРВИ и гриппу. А по данным регионального Роспотребнадзора, были найдены вирусы гриппа А (H1N1 - свиной и H3N2 - гонконгский). Также зарегистрировано, что предварительный диагноз "пневмония" выявляется на 29% чаще, по сравнению с среднемноголетним уровнем.