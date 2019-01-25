На ямальском Яро-Яхинском месторождении погиб рабочий "Югранефтестроя"

Около 23.00 20 декабря на монтажной площадке электроэстакады напорного нефтепровода установки комплексной подготовки газа прием – сдаточного пункта работники "Югранефтестрой" с помощью гусеничного экскаватора монтировали ригели кабельной эстакады. В какой-то момент упала перемещаемая металлическая балка весом 87 кг. Смертельные травмы получил 34-летний рабочий.

В Пуровском районе на Яро-Яхинском месторождении погиб рабочий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.





