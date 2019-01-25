Минспорта Прикамья требует 543 миллиона с футбольного клуба "Амкар"

Конкурсный управляющий ФК "Амкар" Александр Маслаков сообщил о поступлении заявления министерства физической культуры и спорта Пермского края о включении в реестр требований кредиторов ФК "Амкар", передает корреспондент Накануне.RU.

Сумма требований составила 543 млн 411 тыс. руб. Эти деньги футбольному клубу были выделены в качестве субсидии.

Напомним, из-за финансовых проблем "Амкар" 13 июня лишился лицензии РФС на следующий сезон. Руководство клуба приняло решение о ликвидации. Заявление о банкротстве организации подал президент клуба Геннадий Шилов. Арбитражный суд Прикамья 6 ноября иск удовлетворил.