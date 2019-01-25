25 Января 2019
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Общество Курганская область

Депутаты Курганской городской думы отказываются встречаться с жителями своих округов

В Кургане руководитель движения "Наш Заозерный", общественник Дмитрий Хапов заявил, что депутаты Курганской городской думы отказываются встречаться с жителями на своих избирательных округах.

Как рассказал Накануне.RU Дмитрий Хапов, 27 января в культурном центре "Современник" депутаты Татьяна Гришанина, Людмила Дорофеева, Наркис Галиаскаров и Владимир Лузин должны были принять участие в совете по вопросам ЖКХ и благоустройства при общественном движении "Наш Заозерный".

"Этот совет проходит каждый месяц. Мы обсуждаем проблемы микрорайона, собираются жители домов, приглашаются ответственные чиновники и депутаты", - отметил Хапов.

Общественник заявил, что на проведении этой встречи настояли жители Заозерного. По их словам, за последние 4 года не было проведено ни одной встречи с жителями некоторыми парламентариями.

"Мы огорчены таким отношением депутатов Курганской городской думы к жителям Заозерного и своим избирателям. Со стороны движения мы продолжим совершать попытки вовлечения депутатов в проблемы микрорайона", - добавил Хапов.

Сообщается, что приглашения об участии в этой встрече получили все депутаты городской думы, представляющие округа Заозерного.

В ответе народных избранников, который имеется в распоряжении Накануне.RU, говорится о том, что в установленном порядке депутаты постоянно поддерживают связь с избирателями своего округа. Жители же говорят, что это ложь.

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Депутаты Курганской городской думы отказываются встречаться с жителями своих округов

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Теги: депутаты, Курганская городская дума, встречи, жители, избиратели, Татьяна Гришанина, Людмила Дорофеева, Наркис Галиаскаров, Владимир Лузин



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