Депутаты Курганской городской думы отказываются встречаться с жителями своих округов

В Кургане руководитель движения "Наш Заозерный", общественник Дмитрий Хапов заявил, что депутаты Курганской городской думы отказываются встречаться с жителями на своих избирательных округах.

Как рассказал Накануне.RU Дмитрий Хапов, 27 января в культурном центре "Современник" депутаты Татьяна Гришанина, Людмила Дорофеева, Наркис Галиаскаров и Владимир Лузин должны были принять участие в совете по вопросам ЖКХ и благоустройства при общественном движении "Наш Заозерный".

"Этот совет проходит каждый месяц. Мы обсуждаем проблемы микрорайона, собираются жители домов, приглашаются ответственные чиновники и депутаты", - отметил Хапов.

Общественник заявил, что на проведении этой встречи настояли жители Заозерного. По их словам, за последние 4 года не было проведено ни одной встречи с жителями некоторыми парламентариями.

"Мы огорчены таким отношением депутатов Курганской городской думы к жителям Заозерного и своим избирателям. Со стороны движения мы продолжим совершать попытки вовлечения депутатов в проблемы микрорайона", - добавил Хапов.

Сообщается, что приглашения об участии в этой встрече получили все депутаты городской думы, представляющие округа Заозерного.

В ответе народных избранников, который имеется в распоряжении Накануне.RU, говорится о том, что в установленном порядке депутаты постоянно поддерживают связь с избирателями своего округа. Жители же говорят, что это ложь.