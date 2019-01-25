Только у 10% россиян выросла зарплата в 2018 году

В 2018 году зарплату подняли 10% работающим россиянам, говорится в исследовании холдинга "Ромир".

У половины людей, заявивших об увеличении зарплаты, она выросла больше чем на 10%. В 2017 году сообщали о подобных изменениях 8% опрошенных. В 2016 и 2015 годах аналогичные показатели были значительно выше – 13% и 18% соответственно.

О снижении зарплаты сообщили 6% респондентов. Отмечается, что с 2015 года происходит сокращение числа респондентов, сообщивших о снижении зарплаты. Тогда таких было 26%.

Ранее заявление министра труда РФ Максима Топилина о "беспрецедентном" росте зарплат в стране вызвало общественный резонанс.

Напомним, выступая в Совете Федерации в рамках "правительственного часа", он сообщил, что заработные платы в России уже растут "беспрецедентными темпами" - и в реальном, и в номинальном выражении. Так, за этот год практически на 11% увеличилась заработная плата, отметил Топилин.

Позже ему пришлось комментировать это заявление. Министр высказался о том, что нужно уметь позитивно оценивать хорошие новости. Топилин также пояснил, что в своем выступлении опирался на данные Росстата, и "ничего от себя не придумывал".