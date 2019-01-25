В Екатеринбурге после протестов жителей автобус №024 продублируют маршрутом №57А

С понедельника, 28 января, отмененный в Екатеринбурге автобусный маршрут №024 должен быть продублирован по всей его протяжённости.

Об этом Накануне.RU сообщили в региональном отделении партии "Единая Россия" со ссылкой на руководителя фракции "ЕР" в думе Екатеринбурга Иру Овчинникову, по словам которой востребованность данного маршрута не вызывала у депутатов сомнений, а само решение было принято после их встречи с мэром Александром Высокинским.

"Поручение о дублирующем маршруте дано руководителю городского транспортного предприятия, - сообщила депутат. – Таким образом, пока этот маршрут обеспечит муниципальное транспортное предприятие, а параллельно будет объявлен конкурс среди коммерческих организаций на предоставление услуг по перевозке по данному маршруту".

По информации Овчинниковой, дублирующий маршрут пройдет либо по всей протяженности предыдущего, либо с конечных пунктов до центра города с пересадкой на одном остановочном комплексе. По предварительной информации, это будет маршрут №57А с дополнительным указанием замены 024-го маршрута.