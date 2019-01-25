На Среднем Урале закрыли недостроенную гостиницу, в которой жили люди

На Среднем Урале приостановлена деятельность незавершенного объекта строительства - гостиницы в Первоуральске. Несмотря на это, там жили постояльцы.

Как сообщили Накануне.RU в УФССП России по Свердловской области, по решению суда здание по улице Зои Космодемьянской, 11, Первый пусковой комплекс было запрещено к эксплуатации, так как являлось недостроем. Однако размещение людей в гостинице уже производилось, что угрожало их жизни и здоровью. В ситуацию пришлось вмешаться судебным приставам.

Представителями службы эксплуатация объекта была немедленно приостановлена. На данный момент все помещения освобождены.

Само здание опечатано до вынесения соответствующего разрешения на его использование.