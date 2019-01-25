Максим Виторган прокомментировал драку с Богомоловым: "Не выдержу второй раз этого визга"

Актер-"рогоносец" Максим Виторган (46) прокомментировал ситуацию с "любовным треугольником", в который, помимо него самого, входит Ксения Собчак (37) и Константин Богомолов (46).

Напомним, намедни Виторган вызвал на "мужской разговор" режиссера Богомолова и сломал ему нос. У Ксении и Константина, по слухам, случился адюльтер, который не удалось утаить, началось публичное обсуждение. Пикантности ситуации с дракой соперников придал тот факт, что действие происходило в одном из столичных заведений общепита.

После драки участники драмы кулаками не махали, а лишь изящно и косвенно намекали на случившееся. Так, Ксения в телеграм-переписке заметила: "конкретно сегодня у меня проблемы помасштабнее чем невыплаченная зарплата". Богомолов в Instagram написал, что "собрал переломанный в двух местах нос и привел смещённые кости черепа в более менее приличное состояние в связи с чем внутричерепное нормализовано". Дольше всех молчал Виторган, только фотки сосисок постил. Но и его терпению пришел конец.

Ксения и Константин

В Instagram актер опубликовал скрин сообщения, пришедшего ему, очевидно, в директ. Неизвестный доносчик пишет: "Добрый вечер! Ваша супруга сейчас в Эларджи Гагаринский пер 15а с Богомоловым". Виторган пишет: "Ребята, завязывайте! 1. Я не работаю по вызову. 2. Я не выдержу второй раз такого визга. 3. Этот гештальт я закрыл. И,если когда-нибудь где-нибудь увидите меня с кем-нибудь Ксюше не пишите. Поздно. Займитесь собой. Всё. Всем спасибо, все свободны".

Максим Виторган и Ксения Собчак женаты шесть лет. Два года назад у них родился сын Платон.

Ксения и Максим