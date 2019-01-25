Застройщики начали занимать деньги у населения через долговые договоры

Недобросовестные застройщики пытаются обойти новые правила привлечения средств дольщиков и заключают с покупателями квартир долговые договоры. Об этом на заседании рабочей группы по защите прав участников долевого строительства рассказал председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, передает корреспондент Накануне.RU.

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Застройщики сегодня могут привлекать средства дольщиков через эскроу-счета в банках, банковское сопровождение в долевом строительстве стало обязательным с 1 июля 2018 г. Однако ряд застройщиков изобрели новый формат привлечения средств.

"Есть прецеденты, когда с людьми начинают заключать долговые договоры, согласно которым они дают деньги в долг. Хотел бы предложить рабочей группе обратиться в Министерство строительства и и ЖКХ, провести информационно-разъяснительную компанию", - выступил Николаев.