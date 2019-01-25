25 Января 2019
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Наука и техника Приволжский ФО Пермский край

Технологию "умный дом" протестируют в одном из жилых комплексов Перми

Власти Прикамья договорились с "ЭР-Телеком Холдинг", группой компаний "КОРТРОС" и ООО "ЮНИКОРН" о том, что проект "Умный город" протестируют на площадке нового жилого комплекса на улице Революции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.
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В рамках соглашения "ЭР-Телеком Холдинг" построит и запустит информационно-телекоммуникационные сети, включая интернет, в новом жилом комплексе "Гулливер", а также внедрит сервисы с использованием "интернета вещей". Сервисы будут установлены в интересах жителей, для их комфорта и безопасности. Они позволят оптимизировать работу управляющих компаний и правоохранительных органов. Также их могут использовать и работающие в "Гулливере" бизнесмены.

"Умный видеоконтроль" обезопасит всю территорию комплекса. Важной составляющей системы является контролируемый доступ на территорию ЖК с помощью "Умных шлагбаумов" и "Умных домофонов". Встроенные камеры оснащены системой распознавания лиц и подключены к системе интеллектуального мониторинга с возможностью оперативной связи с правоохранительными органами.

Интеллектуальная система будет решать повседневные задачи, одна из которых — управление температурой, включением/выключением света и воды, передачей информации со счетчиков электричества, тепла, воды и другими "умными" устройствами, обеспечивающими комфорт и безопасность. Управлять всеми элементами можно через единое мобильное приложение. Правительство края в рамках соглашения поможет продвинуть проект на региональном и федеральном уровнях.

По словам губернатора Максима Решетникова, предполагается, что "умные" технологии позволят повысить уровень безопасности и комфорта на территории "пилотной" площадки. По внедрению новых сервисов регион – один из первых в стране.

"Мы тестируем "умный свет" на одной из центральных улиц Перми. Технология будет постепенно распространяться в краевой столице и в других городах. Если мы увидим, что "умный дом" реально позволяет решать вопросы безопасности, этот сервис также получит широкое распространение", - заявил губернатор.

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Технологию "умный дом" протестируют в одном из жилых комплексов Перми

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Теги: ЖК Гулливер, умный дом, безопасность, комфорт



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