25 Января 2019
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Подводные лодки на Ладожском озере: Минобороны рассекретило документы об освобождении блокадного Ленинграда

Минобороны России опубликовало уникальные архивные документы к 75-летней годовщине полного снятия фашистской блокады Ленинграда во время Великой Отечественной войны.

В частности, снят гриф секретности с постановления Военного совета Ленинградского фронта от 24 ноября 1941 года о строительстве зимней дороги через Ладогу, получившей название "Дорога жизни".

Постановление Военного Совета Ленинградского фронта от 24 ноября 1941 г. о строительстве зимней дороги ст. Заборье Северной ж.д. до Кобона, Южный берег Ладожского озера(2019)|Фото: 75leningrad.mil.ru

Постановление Военного Совета Ленинградского фронта от 24 ноября 1941 г. о строительстве зимней дороги ст. Заборье Северной ж.д. до Кобона, Южный берег Ладожского озера(2019)|Фото: 75leningrad.mil.ru

Постановление Военного Совета Ленинградского фронта от 24 ноября 1941 г. о строительстве зимней дороги ст. Заборье Северной ж.д. до Кобона, Южный берег Ладожского озера(2019)|Фото: 75leningrad.mil.ru

Постановление Военного Совета Ленинградского фронта от 24 ноября 1941 г. о строительстве зимней дороги ст. Заборье Северной ж.д. до Кобона, Южный берег Ладожского озера(2019)|Фото: 75leningrad.mil.ru

Постановление Военного Совета Ленинградского фронта от 24 ноября 1941 г. о строительстве зимней дороги ст. Заборье Северной ж.д. до Кобона, Южный берег Ладожского озера(2019)|Фото: 75leningrad.mil.ru

Обнародовано также постановление от 1 мая 1942 года о строительстве стратегического подводного 35-километрового трубопровода для транспортировки топлива в осажденный Ленинград.

Постановление Военного Совета Ленинградского Фронта №00845 от 1 мая 1942 г. о строительстве подводного четырехдюймового бензинопровода станция Мыс Кареджи - станция Ладожское Озеро(2019)|Фото: 75leningrad.mil.ru

Постановление Военного Совета Ленинградского Фронта №00845 от 1 мая 1942 г. о строительстве подводного четырехдюймового бензинопровода станция Мыс Кареджи - станция Ладожское Озеро(2019)|Фото: 75leningrad.mil.ru

Кроме того, среди документов - отчеты о боевых операциях на Ладожском озере советских подводных лодок, обеспечивавших функционирование Дороги жизни.

Напомним, блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года - 872 дня. Блокадное кольцо было прорвано 18 января 1943 года.

В январе - феврале 1944 года советские войска провели Ленинградско-Новгородскую операцию, в результате которой противник был отброшен на 220 - 280 километров от южных рубежей города.

27 января является Днем воинской славы России - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Отметим, до октября 2013 года эта дата называлась Днем снятия блокады города Ленинграда.

Изменить название в Госдуме решили в связи с обращениями участников обороны Ленинграда. "Они посчитали, что в законе допущена грубая ошибка относительно битвы за Ленинград. Формулировка "день снятия блокады", по мнению участников обороны Ленинграда, оскорбляет ветеранов, принижает роль Красной Армии", - говорилось в пояснительной записке к проекту закона.

Его авторы полагают, что "снятие блокады" неправильно расставляет акценты и неверно по сути, так как "немецкие войска добровольно не покидали свои позиции под стенами Ленинграда и не снимали блокаду города". "В кровопролитных боях мы сами освободили город", - заявляют питерцы.

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Подводные лодки на Ладожском озере: Минобороны рассекретило документы об освобождении блокадного Ленинграда

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Теги: блокада ленинграда, минобороны, документы, архив



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