25 Января 2019
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Россиян обложат "налогом" на регистрацию гаджетов

Совет Федерации выступил с предложением ввести платную регистрацию всех мобильных устройств с доступом в интернет.

Согласно предложенному сенаторами законопроекту, производители и импортёры гаджетов будут обязаны регистрировать их по номеру International Mobile Equipment Identity, IMEI.

Как передаёт РБК, физическим лицам, купившим девайсы за границей, придётся регистрировать их на сайтах госуслуг. Норма коснётся не только телефонов, планшетов и ноутбуков, но, например и счётчиков воды и электроэнергии.

Стоимость регистрации не должна превысить 100 руб., а в подведомственном Россвязи Научно-исследовательском институте систем связи и управления (ЦНИИС) будет создана единая база IMEI-кодов.

Также сенаторы предлагают обязать операторов сотовой связи блокировать незарегистрированные телефоны, однако под запрет не попадут иностранцы, пользующиеся сим-картами зарубежных операторов. Уже купленные устройства можно будет зарегистрировать в срок от трёх до пяти лет.

Ожидается, что регистрация гаджетов поможет решить проблему кражи мобильных устройств, ввоза контрафактных телефонов, а также идентифицировать устройства, использующиеся террористами.

Законодатели считают, что потери бюджета от неучтённой продажи сотовых телефонов составляют до 16,6 млрд руб.

Как сообщало Накануне.RU, на днях правительство отложило идею введения дифференцированного тарифа на потребление электроэнергии. К проекту решено вернуться только после детального изучения влияния тарифа на реальные доходы граждан.

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Россиян обложат "налогом" на регистрацию гаджетов

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Теги: гаджет, налог на регистрацию телефона, регистрация мобильных устройств



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