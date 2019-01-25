Бывший замглавы Надымского района получил за злоупотребления 10 лет "строгача" вместо 3,5 лет поселения

Суд ужесточил наказание бывшему замглавы Надымского района Вадиму Кирносову. Ранее бывший чиновник получил три с половиной года за злоупотребление полномочиями, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, "работа", за которую наказан бывший чиновник, якобы стала одной из причин отставки тогдашнего главы района, Станислава Шегурова, которого позже сменил на этой должности Леонид Дяченко.

В 2013-15 гг. Кирносов потребовал от предпринимателя перевести 2 млн руб. "благотворительной помощи" "Фонду развития Надымского района". В ответ Кирносов пообещал молчать о том, что тот незаконно ведёт бизнес. Ямалец перевёл чиновнику 1,5 млн руб., которые тот потратил на покупку личного имущества. Другой предприниматель, поставленный в такие же условия, облагодетельствовал фонд на 500 тыс. руб.

Также Кирносов, зная, что муниципальное "Управление энергоснабжения и инженерных сетей" владеет баней-прачечной, потребовал от главы управления продать её, выставив на торги по минимальной цене. В результате баня ценой в 6,7 млн руб. ушла за 2 млн.

Кроме того, Кирносов потребовал от главы компании "Севергазстрой" продать указанному им человеку принадлежащую организации причальную стенку за 500 тыс. руб., хотя она стоит 20 млн. Бизнесмен, поставленный в безвыходное положение, согласился.

Надымский городской суд оценил такое поведение бывшего чиновника в три с половиной года поселения. Вышестоящая инстанция, рассмотрев апелляции осужденного и прокуратуры, выписала Кирносову 10 лет колонии строгого режима, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.