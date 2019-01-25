Бывший замглавы Надымского района получил за злоупотребления 10 лет "строгача" вместо 3,5 лет поселения

25 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Населению готовят новое пенсионное одурачивание

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Ямало-Ненецкий АО

Бывший замглавы Надымского района получил за злоупотребления 10 лет "строгача" вместо 3,5 лет поселения

Суд ужесточил наказание бывшему замглавы Надымского района Вадиму Кирносову. Ранее бывший чиновник получил три с половиной года за злоупотребление полномочиями, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, "работа", за которую наказан бывший чиновник, якобы стала одной из причин отставки тогдашнего главы района, Станислава Шегурова, которого позже сменил на этой должности Леонид Дяченко.

В 2013-15 гг. Кирносов потребовал от предпринимателя перевести 2 млн руб. "благотворительной помощи" "Фонду развития Надымского района". В ответ Кирносов пообещал молчать о том, что тот незаконно ведёт бизнес. Ямалец перевёл чиновнику 1,5 млн руб., которые тот потратил на покупку личного имущества. Другой предприниматель, поставленный в такие же условия, облагодетельствовал фонд на 500 тыс. руб.

Вадим Кирносов, Надымский район(2015)|Фото: nadymregion.ru

Также Кирносов, зная, что муниципальное "Управление энергоснабжения и инженерных сетей" владеет баней-прачечной, потребовал от главы управления продать её, выставив на торги по минимальной цене. В результате баня ценой в 6,7 млн руб. ушла за 2 млн.

Кроме того, Кирносов потребовал от главы компании "Севергазстрой" продать указанному им человеку принадлежащую организации причальную стенку за 500 тыс. руб., хотя она стоит 20 млн. Бизнесмен, поставленный в безвыходное положение, согласился.

Надымский городской суд оценил такое поведение бывшего чиновника в три с половиной года поселения. Вышестоящая инстанция, рассмотрев апелляции осужденного и прокуратуры, выписала Кирносову 10 лет колонии строгого режима, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Бывший замглавы Надымского района получил за злоупотребления 10 лет "строгача" вместо 3,5 лет поселения

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Вадим Кирносов, злоупотребление полномочиями, заместитель главы Надымского района



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 10.10.2018 13:41 Мск Экс-замглавы Надымского района получил 3,5 года поселения за злоупотребление полномочиями

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Считаете ли вы новый мусорный тариф справедливым?

Результаты 24

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети