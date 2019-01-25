103-летней вдове ветерана не дали квартиру и предложили еще постоять в очереди

В Краснодарском крае набирает обороты скандал - местные чиновники отказали в получении законной квартиры вдове погибшего участника Великой Отечественной войны Вержик Хачарян. Женщине в этом году исполнится 104 года и пенсионерка не может понять, по какой причине власть отказывается давать ей жилье.

Как сообщили Накануне.RU в администрации Апшеронского района Краснодарского края, пенсионерку поставили на учет на получение квартиры еще осенью 2016 года. Вдова ветерана прописана в станице Тверской, но по состоянию здоровья живет в селе Молдовка Адлерского района города Сочи.

Вместе с ней в этом доме живет ее большая семья, вот только никаких удобств там нет - душ и туалет на улице, пишет издание "Кавказский узел". Сообщается, что у женщины есть официальная бумага за подписью заместителя главы Апшеронского района Андрея Клищенко, который пояснил - Вержик Хачарян стоит на учете в получении квартиры, однако средств на ее покупку пока из федерального бюджета не выделено.

Чиновник отказался комментировать ситуацию.

"Вы где мой номер взяли? Я прошу вас за всеми комментариями обращаться в наш специальный отдел, который отвечает за взаимодействие со СМИ", - сообщил Накануне.RU Андрей Клищенко.

В пресс-службе администрации Апшеронского района сообщили, что вокруг этой истории нет абсолютно никакого скандала.

"Пенсионерка состоит на учете, как нуждающаяся в жилом помещении - она вдова умершего ветерана войны. По этой программе деньги должны быть выплачены из федерального бюджета. Как только деньги поступят нам, мы обязательно предоставим женщине квартиру. Проблем-то нет никаких, ей в жилье никто не отказывает абсолютно. Просто это не наша компетенция - решать вопросы финансирования, и не мы выделяем деньги, а федеральный бюджет", - сообщила Накануне.RU главный специалист управления организационной и правовой работы администрации Апшеронского района Виктория Кузьминова.

В федеральном законе "О ветеранах" говорится, что обеспечивать жильем такую категорию граждан (вдовы умерших участников ВОВ, - прим.) обязаны именно региональные власти - об этом говорят адвокаты, которые готовы заняться юридическим сопровождением ситуации, пишет "Кавказский узел".

Сама пенсионерка надеется, что федеральные чиновники обратят на ее проблему внимание и дадут, наконец, желанную и законную квартиру.