Туристке из Екатеринбурга, чудом выжившей в горах, стало лучше после операции

Жительнице Екатеринбурга, которая чудом выжила в горах на севере Урала, стало лучше после операции.

Напомним, женщина провела на морозе трое суток. Ранее ей провели операцию по ампутации стоп на уровне нижней трети голеней.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской клинической больницы №40 Екатеринбурга, сегодня утром врачи отметили положительную динамику в состоянии пациентки и была подтверждена правильность выбранной стратегии и тактики лечения.

"Ликвидация источника интоксикации организма привела к улучшению показателей работы всех органов и систем, динамика отмечена в состоянии сердечно-сосудистой, выделительной и дыхательной систем. Продолжено уменьшение доз седативных препаратов, аппарат искусственной вентиляции легких работает во вспомогательном режиме", - отметили в пресс-службе.

Там добавили, что уже сегодня пациентку будут готовить к пробуждению и полному переводу на самостоятельное дыхание.

Напомним, 19 января две туристки вышли с турбазы "Серебрянский камень" в составе группы на маршрут в район Сухогорского камня и пропали. При этом группа у спасателей зарегистрирована не была. Одна из туристок погибла, вторая чудом сумела выжить.